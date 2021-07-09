На сцене Фольклориады в Башкирии выступила беременная 11-м ребенком американка

Медиаштаб Фольклориады

Беременность 11-м ребенком не смогла остановить 34-летнюю американку Крис от поездки в Башкирию на Всемирную Фольклориаду.

– Я узнала о беременности буквально перед поездкой в Россию, – рассказала многодетная мать. – Но отменять не стала, очень хотелось побывать на Фольклориаде. Посоветовалась с врачом, он сказал, что можно ехать.

Пополнение в семье Крис, где сейчас воспитываются 10 детей, ожидается в ноябре. Она хочет назвать своего 11-го ребенка Айвэном.

Вместе со своим ансамблем «Клог Америка и Ахуна О'хана» женщина успела выступить в селах Аскарово, Старосубхангулово и городах Учалы, Сибай и Белорецк. Коллектив представил не только традиционные американские номера, но и исполнил песню на башкирском «Хай хай, Салават» в стиле кантри.