В Уфе спасатели помогли 6-летнему мальчику, который застрял в заброшенной карусели

фото: УГЗ

В Уфе днем 8 июня спасатели помогли мальчику, который застрял ногами в заброшенной карусели, расположенной в парке Нефтехимиков. Об этом сообщило Управление гражданской защиты. Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 15:30.

– Ноги малыша, 2015 года рождения, зажало между движущейся частью неэксплуатируемого аттракциона и посадочной площадкой. Спасатели при помощи гидравлического инструмента аккуратно раздвинули элементы карусели и освободили ребенка, – передали в УГЗ.

Ребенка передали медикам – те доставили его в детскую больницу на обследование. Как добавили в аварийной службе, пострадавший был в парке со старшим братом, до прибытия спасателей мальчику помогали очевидцы. УГЗ обратилось к администрации парка с просьбой ограничить доступ к неиспользуемым аттракционам.