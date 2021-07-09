Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 640 человек

Число умерших от ковида в Башкирии продолжает расти

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 640 человек. За сутки было зарегистрировано еще пять жертв инфекции. Об этом 9 июля сообщил региональный оперштаб.

За все время в республике зафиксировано 42 936 случаев COVID-19. В течение последних 24 часов инфекцию выявили у 195 жителей. Всего с учета по выздоровлению было снято 40 190 человек, 183 из них – за минувшие сутки.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 710 854 жителя республики, вторым – 405 651.