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Общество9 июля 2021 9:14

На выходных в Башкирии пройдут ливни и град

Особо ненастным будет воскресенье
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Град и ливень в Башкирии прогнозируется в воскресенье

Град и ливень в Башкирии прогнозируется в воскресенье

В Башкирии на грядущих выходных ожидаются грозы, ливни и град. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

Ночью 10 июля в республике обойдется без существенных осадков. Днем в отдельных районах пройдет кратковременный дождь с грозой. Северный ветер будем умеренным, местами прогнозируются порывы до сильного. Температура воздуха ночью состоится +13-18°, днем +26-31°.

На следующий день, 11 июля, погода в регионе ухудшится: зарядят дожди, ливни с грозами и град. Ветер сохранит северное направление. Столбики термометров ночью упадут до +11-16°, днем потеплеет: 20-25°.