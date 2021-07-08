Суд вынес приговор двум жителям Башкирии, которые забили насмерть металлической трубой своих односельчан

Конфликт между обвиняемыми и потерпевшими возник во время пьянки

Верховный суд Башкирии вынес приговор двум 20-летним жителям Зианчуринского района. Молодые люди обвиняются в двойном убийстве.

В ходе судебных мероприятий было установлено, что в сентябре 2020 года обвиняемые распивали алкоголь вместе с двумя односельчанами. В ходе попойки между ними возникла драка.

Молодые люди избили своих знакомых, но, побоявшись того, что потерпевшие обратятся с жалобой в полицию, взяли металлическую трубу и забили ей до смерти своих собутыльников. Трупы обвиняемые спрятали в лесу, а орудие убийства выбросили.

Оба молодых человека полностью признали свою вину. Им назначили наказание в виде 17 лет 6 месяцев и 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор в законную силу еще не вступил.