Больница в Башкирии задолжала 60 работникам 900 тысяч рублей

Проблемы с выплатами вскрылись во время проверки Гострудинспекции

Бурзянская центральная районная больница Башкирии выплатила 60 работникам 900 тысяч рублей долга по стимулирующим выплатам за 2020 год. Медики смогли дождаться своих денег только после вмешательства Гострудинспекции и судебного процесса.

– Особенность данной истории в том, что проверка, по итогам которой выдано предписание государственного инспектора труда, была проведена ещё в 2020 году, когда надзорное ведомство массово и внепланово проверяла соблюдение трудовых прав медицинских работников по поручению правительства России, – отметили в Гострудинспекции.

Во время прошлогодней проверки надзорное ведомство выяснило, что ЦРБ не выплачивала ежемесячные стимулирующие выплаты 25 участковым врачам и медсестрам, а также 35 работникам скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов.

Гострудинспекция выдала предписание устранить нарушения в сфере оплаты труда, однако больница его не исполнила. Тогда ведомству пришлось обращаться в суд, который удовлетворил иск о принудительном исполнении требований. В итоге медикам произвели положенные выплаты, превысившие в сумме 900 тысяч рублей.