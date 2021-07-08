Житель Башкирии изнасиловал и задушил подругу своего приятеля

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения убийце

В башкирском городе Белебее 41-летний мужчина изнасиловал и убил сожительницу своего приятелем. Об этом сообщили Следственный комитет и МВД республики.

5 июля женщину убили в квартире, где она жила. Тело ночью обнаружил вернувшийся с работы 37-летний сожитель. Мужчина обратился в полицию, и Следственный комитет сразу же возбудил уголовное дело. Подозрения сыщиков пали на общего знакомого пары.

– В ходе осмотра места происшествия обнаружены принадлежащие ему следы, кроме того, он был замечен заходящим и выходящим из дома потерпевшей, а при проведении обыска в его жилище обнаружены вещи, принадлежащие потерпевшей, которые пропали после убийства, – рассказали в СК РБ.

В правоохранительном ведомстве озвучили версию следствия.

5 июля подозреваемый сидел в гостях у потерпевшей, пока хозяин квартиры был на работе. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Мужчина совершил в отношении жертвы преступление против половой неприкосновенности, а затем задушил. После этого он похитил из дома убитой ее мобильный телефон, зарядное устройство и духи. На улице злоумышленник встретился с сожителем женщины – они выпили спиртного и спокойной разошлись.

– Несмотря на объем собранных доказательств, подозреваемый не сознался в совершенном преступлении, – добавили в СК РБ. – В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.