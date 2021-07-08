В Уфе возбудили первое уголовное дело, связанное с подделкой справок о вакцинации против COVID-19

фото: МВД РБ

Сотрудники уфимской полиции задержали 20-летнего торговца поддельными сертификатами против COVID-19. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

Борцы с экономической преступностью вышли на подозреваемого с помощью социальных сетей. Сотрудники увидели объявление о продаже справок вакцинации и договорились с его автором о покупке. Когда парень принес бланки документов, чтобы передать их «заказчику», его задержали.

Как рассказали в МВД, злоумышленник, ранее уже имевший проблемы с законом, изготавливал справки с помощью графического редактора. За липовые документы о вакцинации он запрашивал четыре тысячи рублей. В бумаги он вписывал несуществующие инициалы врачей и через компьютерную программу «заверял» все это оттиском печати.

– Поддельный сертификат практически ничем не отличался от оригинального, так что обычному гражданину выявить подделку было бы непросто, – отметили в правоохранительном ведомстве.

Против 20-летнего уфимца возбудили уголовное дело покушении на подделку официального документа. Для города и Башкирии в целом это первый, по крайней мере известный случай, когда дело было заведено из-за поддельной справки о вакцинации против коронавируса. Фигурант дал признательные показания. Сейчас полицейские выясняют, сколько сертификатов он уже успел продать.