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Общество8 июля 2021 15:11

Да мы все уже заждались! в конце рабочей недели синоптики обещают в Башкирии комфортную погоду

Температура воздуха в ближайшие сутки будет колебаться между +12 и +32 градусами
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Днем столбики термометров покажут +27-32°

Днем столбики термометров покажут +27-32°

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башгидромета рассказали, какую погоду ждать жителям республики в конце рабочей недели, 9 июля.

По данным специалистов, в республике прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается – только ночью в юго-восточных районах пройдет небольшой дождь с грозой.

Ветер будет северо-восточным, умеренным – 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит +12-17° (местами до 8°), днем +27-32°. В МЧС отметили, что из-за перепада температур утром на трассах может возникнуть туман, видимость в котором сократится до 500-1000 метров.