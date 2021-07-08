Да мы все уже заждались! в конце рабочей недели синоптики обещают в Башкирии комфортную погоду

Днем столбики термометров покажут +27-32° Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Башгидромета рассказали, какую погоду ждать жителям республики в конце рабочей недели, 9 июля.

По данным специалистов, в республике прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не ожидается – только ночью в юго-восточных районах пройдет небольшой дождь с грозой.

Ветер будет северо-восточным, умеренным – 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит +12-17° (местами до 8°), днем +27-32°. В МЧС отметили, что из-за перепада температур утром на трассах может возникнуть туман, видимость в котором сократится до 500-1000 метров.