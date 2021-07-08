Власти Башкирии выделили 105,5 млн рублей на субсидию «Башинформу»

105,5 млн рублей будут потрачены на материально-техническое оснащение системы «Центр управления регионом» // фото: glavarb.ru

Агентству по печати и СМИ Башкирии выделили из бюджета республики 105,5 млн рублей для предоставления субсидии информационному агентству «Башинформ». Соответствующее распоряжение 5 июля подписал премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров.

Как следует из текста документа, деньги пойдут «на финансовое обеспечение затрат, связанных с материально-техническим оснащением системы «Центр управления регионом».

Целевое и эффективное использование денег поручено обеспечить Агентству по печати и СМИ Башкирии.