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Общество8 июля 2021 13:29

Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем семьи, любви и верности

Он обратился к населению через свои соцсети
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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На фото - Радий и Каринэ Хабировы

На фото - Радий и Каринэ Хабировы

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности. Руководитель региона 8 июля обратился к населению на своих страницах в соцсетях.

– Без семьи, без воспитания мы не становимся настоящими людьми. Все наши подвиги и достижения – от родителей. Я поздравляю всех жителей нашей республики с Днём семьи, любви и верности! Мира всем и счастья! Крепкого здоровья! И каждому из нас – свою половинку, – написал Хабиров.

Сегодня же по случаю праздника глава Башкирии вручил многодетным семьям государственные награды. Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.