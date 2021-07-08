В Уфе без вести пропал 18-летний Тимур Мухаметов

фото: "Лиза Алерт"

В Уфе без вести пропавшим объявили 18-летнего Тимура Мухаметова. 7 июля молодой человек вышел из дома и не вернулся. На связь с родственниками он не выходит. Об исчезновении юноши сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост – 176 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет в темно-синюю футболку с короткими рукавами, темно-синие трико и сине-красные кроссовки.

Всех, кто видел Тимура Мухаметова или знает о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8(800)700-54-52 («Лиза Алерт») или 112.