Под Уфой водитель фургона протаранил КамАЗ дорожных рабочих и погиб

фото: ГИБДД РБ

Днем 7 июля на трассе в Уфимском районе Башкирии водитель фургона врезался в КамАЗ и получил смертельные травмы. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

На 1465 километре автодороги Уфа-Челябинск 35-летний местный житель за рулем фургона Renault Master протаранил движущийся впереди КамАЗ. Грузовик перевозил котлы для разогрева разметочного термопластика.

– В результате аварии водитель Renault скончался на месте происшествия, – рассказали в Госавтоинспекции. – КамАЗ осуществлял прикрытие дорожной техники, которая в момент столкновения производила работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки.

В причинах и обстоятельствах происшествия сейчас разбирается дорожная полиция.

За минувшие сутки это единственное смертельное ДТП. В еще 11 авариях пострадали 16 человек.