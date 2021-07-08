Котировки лучше, чем у Биткоина: в Башкирии продолжает дорожать морковка

Цены на морковь в Башкирии продолжают расти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии цена килограмма моркови достигла 98,7 рублей.

По официальным данным Башстата, за период с 28 июня по 5 июля в республики продолжают дорожать овощи. За неделю средняя цена килограмма моркови на продуктовом рынке Башкирии выросла на 7,7% - до 98,7 рублей. Похожая ситуация обстоит и с капустой – она выросла в цене на 7,7%. Такие цифры за недельный период не показывают даже самая известная криптовалюта – Биткоин (если вам удастся продать овощи по новой цене, конечно - Ред).

Еще один рекордсмен роста цен в начале лета, наоборот, резко подешевел – сразу на 12,6%. Так, килограмм картофеля в Башкирии теперь в среднем просят по 50,8 рублей. Также в республике заметно дешевеют свежие огурцы и морковь.

Ранее мы публиковали ответ Минторга Башкирии о том, почему в республике дорожают овощи. Согласно данным портала fedstat.ru, в последний раз похожая ситуация с месячным ростом цен на морковь происходила лишь в мае 2002 года – тогда этот овощ подорожал на 150%. За прошедший месяц рост цен на морковь в Башкирии составил «всего» 140%.