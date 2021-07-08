Фото с места происшествия

В туалете одного из торговых центров в башкирском городе Кумертау посетители обнаружили окровавленного мужчину с порезом на шее. По предварительным данным, инцидент произошел 7 июля.

По сообщениям очевидцев, раненый горожанин потерял много крови, но выжил – его успели вовремя «откачать». На месте происшествия работали медики и полицейские. Пострадавший был госпитализирован. Его сестра рассказала «КП-Уфа», что сейчас с ним все в порядке.

При каких именно обстоятельствах мужчина получил ранение, доподлинно неизвестно.