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Происшествия8 июля 2021 10:54

В туалете торгового центра в Башкирии обнаружили окровавленного мужчину

На месте происшествия работали медики и полицейские
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

В туалете одного из торговых центров в башкирском городе Кумертау посетители обнаружили окровавленного мужчину с порезом на шее. По предварительным данным, инцидент произошел 7 июля.

По сообщениям очевидцев, раненый горожанин потерял много крови, но выжил – его успели вовремя «откачать». На месте происшествия работали медики и полицейские. Пострадавший был госпитализирован. Его сестра рассказала «КП-Уфа», что сейчас с ним все в порядке.

При каких именно обстоятельствах мужчина получил ранение, доподлинно неизвестно.