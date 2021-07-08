160 выпускников из Башкирии завалили ЕГЭ

В этом году дети, провалившие ЕГЭ, уже не смогут поступить в вузы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии 160 выпускников не смогли набрать достаточное количество баллов на едином государственном экзамене и не получили аттестаты. Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

– У них есть возможность пройти повторно государственную итоговую аттестацию с 3 по 15 сентября, попробовать свои силы, получить аттестат и уже поступать в учебные заведения, – отметил глава ведомства.

В текущем году дети, реабилитировавшие результаты экзаменов, уже не смогут поступить в вузы – приемная кампания завершится в середине августа. В качестве альтернативы Хажин предложил выпускникам средние профессиональные образовательные учреждения: колледжи и техникумы будут принимать документы на поступление до 25 ноября.