«Хорошие люди быстро уходят»: в Башкирии молодой парень погиб во время отдыха

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В селе Иглино простились с молодым парнем, утонувшим во время отдыха. Как сообщили родные Кирилла в соцсетях, он вместе с друзьями отправился купаться к реке, но неожиданно ушел под воду. Очевидцы бросились на помощь, но было уже слишком поздно. Погибшему было всего лишь 22 года: он мечтал о семье, жил со своей девушкой, всегда приходил на помощь. Друзья и родные до сих пор не могут поверить в случившееся.

- Очень добрый был парень, всегда приходил на помощь всем. В сердце он останется молодым, сильным, полным жизни человеком. Вечный покой твоей душе, Кирюша. Искренние соболезнования семье, держитесь, - скорбит Татьяна Э.

- С тобой было всегда весело. Жаль, что так произошло, мы тебя никогда не забудем такого самого доброго человека. Вот почему такие хорошие люди быстро уходят, - грустит Роман Щ.

Отметим, что из-за жаркой погоды в Башкирии с начала года утонули уже 27 человек, включая 9 детей. В основном, трагедии происходят на диких пляжах, поэтому спасатели настоятельно рекомендуют купаться только в специально оборудованных для этого местах.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования близким погибшего парня.