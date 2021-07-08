СК Башкирии запросил уголовное дело по факту наезда мотоциклиста на 10-летнюю электросамокатчицу

фото: ГИБДД РБ

Следственный комитет Башкирии запросил из МВД материалы уголовного дела по факту наезда мотоциклиста на 10-летнюю девочку на электросамокате. ДТП случилось в городе Сибае. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в больнице.

Как пояснили в ведомстве, инцидент произошел в полночь 7 июля. Водитель мотоцикла во время движения по улице Горной сбил школьницу, которая ехала на электросамокате во встречном направлении. После столкновения мотоциклист скрылся, а девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

– Сибайский межрайонный следственный отдел […] ходатайствует перед прокурором города о передаче материалов уголовного дела по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения, – сообщила пресс-служба СК РБ.