Жителя Уфы осудят за жестокое убийство, совершенное десять лет назад

Свою вину подозреваемый так и не признал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях Следком и МВД по Башкирии завершили расследование убийства, совершенного без малого десять лет назад. В сентябре 2011 года в собственном доме был убит житель села Михайловка Уфимского района республики. Тогда определить возможного подозреваемого не представилось возможным. Однако сейчас за жестокую расправу над мужчиной перед судом предстанет 48-летний уфимец. Его обвиняют в убийстве, совершенном из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия. Суд начнет рассмотрение этого дела по существу уже в ближайшее время.

Криминальная драма разыгралась 21 сентября 2011 года. В тот день в полицию поступил звонок – в собственном доме обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Тело обнаружила супруга и тут же вызвала правоохранительные органы. Как пояснили в пресс-службе СКР по Башкирии, жена потерпевшего так и не смогла пояснить, кто вообще мог желать ему смерти.

В дальнейшем следователи СКР по Башкирии и сотрудники уголовного розыска МВД нить за нитью распутали это дело. Сначала они вновь опросили всех членов семьи и знакомых убитого, в том числе брата жены. Он то и признался, что как-то попросил своего знакомого проучить родственника – тот периодически бил свою супругу.

- Как установлено следствием, обвиняемый согласился помочь своему знакомому. Однако вместо того, чтобы проучить потерпевшего, решил его убить, а затем потребовать деньги за оказанную услугу с брата его жены, - рассказали в пресс-службе Следкома по Башкирии.

В назначенный день злоумышленник приехал к дому потерпевшего, когда дома не было ни жены, ни детей и зашел в дом. Практически с порога он выстрелил мужчине из обреза в грудь и скрылся. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

После того, как преступление было совершено, подозреваемый потребовал от брата жены убитого миллион рублей. Тот испугался и передал ему 125 тысяч рублей и сказал, что больше денег нет.

И вот, спустя почти десять лет сотрудники правоохранительных органов провели обыски на участке обвиняемого и нашли закопанный обрез, из которого и был застрелен житель Михайловки. Эксперты обнаружили на нем следы крови.