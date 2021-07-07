Минздрав назвал города и районы Башкирии с наибольшим числом случаев COVID-19

Меньше всего инфицированных зарегистрировано в Межгорье - всего один человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Башкирии назвал города и районы республики, в которых за 2021 год было выявлено наибольшее число случаев коронавируса.

В лидерах антирейтинга находится Уфа – здесь за семь месяцев текущего года COVID-19 был обнаружен у 7 620 человек. Следом идут Белебеевский район (1328) Стерлитамак (1142), Салават (1082) и Туймазинский район (1081). Меньше всего инфицированных зарегистрировано в Межгорье (1), Архангельском районе (28), Агидели (29) и Хайбуллинском районе (34).

Если оценивать ситуацию с коронавирусом исходя из показателя заболеваемости на 100 тысяч человек населения, то самая напряженная ситуация наблюдается в Белебеевском (1388,4 случая инфицирования на 100 тыс. человек), Янаульском (1141,1), Бураевском (1083,3), Миякинском (1065,3) и Аскинском (1047,7) районах. В среднем по Башкирии этот показатель составляет 572,5 заразившихся на 100 тысяч человек.

Напомни, с начала пандемии в республике зарегистрировано 42 352 случая коронавируса. Выздоровели от инфекции 39 453 жителя, скончались от нее - 623.