Криминальную банду из пяти подростков будут судить в Уфе

Уголовное дело против несовершеннолетних передано в суд

В Уфе перед судом предстанет криминальная банда из пяти подростков. В зависимости от роли в преступлениях юноши 16 и 17 лет обвиняются в серии краж, грабежей и угонов. Об этом сообщил следственный комитет Башкирии.

Несовершеннолетняя группировка совершала преступления в период с августа 2019 по сентябрь 2020 года.

Подростки совершали кражи в магазинах Уфы, Уфимского и Иглинского районов. В ночное время они вскрывали двери, проникали внутрь и похищали деньги из кассы, а также мобильные телефоны, продукты, алкоголь и сигареты. В двух торговых точках юноши украли товар на глазах у работников магазина – те безуспешно пытались остановить налетчиков.

– Всего за указанный период они похитили денежных средств, материальных ценностей и причинили ущерб на общую сумму почти 300 тыс. рублей, – передали в СК РБ. – Кроме того, подростки совершили угон автомобиля «ВАЗ-21043», а также один из фигурантов попытался угнать автомобиль «ГАЗ 3110», однако был задержан сотрудниками.

Обвиняемые признали вину в преступлениях. Их уголовное дело направлено в суд.