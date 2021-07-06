Элвин Грей подарил «заклятому другу» яйцо экзотической птицы

Фото: www.instagram.com/elvin_grey_music

Накануне башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей, привез своему «заклятому другу» Салавату Фатхетдинову необычный подарок. Артист рассказал, что примерно полгода назад он обещал коллеге по цеху привезти маленьких страусят и сдержал свое обещание. Птенцов редких птиц всего пятеро и пока они помещаются в одну небольшую коробку.

-Скорее хочется увидеть, какими они будут через год. Взрослые особи могут достигать роста 2,8 метра, - написал на своей страничке в Инстаграм Юльякшин.

Также Элвин Грей выложил видео, где Салават Фатхетдинов вертит в руках страусиное яйцо, которое, по всей видимости, он также подарил народному артисту Татарстана и Башкирии. На кадрах видно, что Салават-абый очень рад такому необычному подарку и буквально светится от счастья.

Радик Юльякшин предложил своим подписчикам придумать имена пятерым маленьким страусятам.

- Как бы вы их назвали? – спросил своих поклонников Элвин Грей.