Специалисты прогнозируют на завтра кратковременные дожди, грозы и шквалистый ветер Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии наконец спадет жара, но также ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер. Прогнозом на завтрашний день поделились в республиканском МЧС.

Завтра, 5 июля, в республике ожидается переменную облачность. В некоторых регионах прогнозируются сильные осадки. Ветер будет северо-восточный 5-10 м/с, во время грозы шквалистое усиление до 18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11,+16°, а днем столбики термометров поднимутся до +19°, +24°, на юго-востоке республики до +28°.

На региональных шоссе прогнозируется туман, видимость составит 5000-1000 м.

Также в МЧС Башкирии сообщили, что местами по республике сохранится чрезвычайная пожароопасность.