Почему природа злится? В Башкирии объявляется штормовое предупреждение

Жителей Башкирии предупреждают о тумане
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Жителям Башкирии рассказали о штормовом предупреждении из-за сильного ветра и тумана.
По данным МЧС Башкирии, 4 июля в республике ожидается теплая погода и дожди. Из-за возможности образования тумана утром и ночью, а также из-за сильного ветра в аварийном ведомстве объявили штормовое предупреждение.
Также спасатели предупреждают о сохранении в 8 районах Башкирии чрезвычайной пожароопасности.
В условиях недостаточной видимости ранним утром и ночью водителей просят быть максимально бдительными и соблюдать правила дорожного движения.