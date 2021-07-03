Почему природа злится? В Башкирии объявляется штормовое предупреждение

Жителей Башкирии предупреждают о тумане Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жителям Башкирии рассказали о штормовом предупреждении из-за сильного ветра и тумана.

По данным МЧС Башкирии, 4 июля в республике ожидается теплая погода и дожди. Из-за возможности образования тумана утром и ночью, а также из-за сильного ветра в аварийном ведомстве объявили штормовое предупреждение.

Также спасатели предупреждают о сохранении в 8 районах Башкирии чрезвычайной пожароопасности.

В условиях недостаточной видимости ранним утром и ночью водителей просят быть максимально бдительными и соблюдать правила дорожного движения.