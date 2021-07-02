В торговых центрах Уфы изменился график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

фото: Минздрав РБ

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19, расположенные в торговых центрах Уфы, изменили график работы. Теперь прививку там можно будет сделать с 11:00 до 20:00 по будням (ранее было с 13:00 до 20:00) и с 10:00 до 20:00 в выходные дни. Об этом сообщил Минздрав Башкирии.

Мобильные пункты вакцинации работают в восьми торговых центрах города: «Просторе», «Акварине», «Мире», «Центральном», Гостином дворе, «Меге», «Планете» и лайфстайл центре «Башкирия».

По состоянию на 2 июля полностью вакцинировались в Башкирии 382 230 жителей. На долю мобильных пунктов приходится около 15 тысяч привитых граждан.