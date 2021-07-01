В Башкирии из реки достали тело 11-летнего мальчика

В Госкомитете РБ по ЧС рассказали, что тело нашли примерно в 1,5 км ниже по течению. В Госкомитете РБ по ЧС рассказали, что тело нашли примерно в 1,5 км ниже по течению

Спустя двое суток в селе Никифарово Альшеевского района Башкирии прекратили поиски 11-летнего мальчика, который пропал на реке Дема во время купания. К сожалению, ребенок утонул.

В Госкомитете РБ по ЧС рассказали, что тело нашли примерно в 1,5 км ниже по течению.

Напомним, школьник ушел под воду 29 июня. Его поиски вели водолазы, обнаружить удалось только спустя двое суток.

Отметим, что с начала недели спасатели предотвратили 9 несчастных случаев на воде. Они убедительно просят не купаться в необорудованных местах. Зачастую это заканчивается трагедией.