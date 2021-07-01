В Башкирии выросли тарифы на коммунальные услуги

1 июля в Башкирии изменились тарифы за услуги ЖКХ

В Башкирии с 1 июля 2021 года увеличились средневзвешенные тарифы на коммунальные услуги. Это плановое повышение – по данным Госкомтарифа РБ, изменение совокупной платы за все счета не превысит 5,8%.

Как пояснило издание UfaTime.ru, средний тариф на водоснабжение с сегодняшнего дня увеличивается до 27,52 рубля за кубометр (+97 копеек), водоотведение – до 27,52 рубля (+39 копеек), электроэнергия – до 3,5 рубля за киловатт/час (+17 копеек), газ – до 7,64 рубля за кубометр (+22 копейки). Плата за теплоснабжение увеличивается до 2148,26 рубля за гигакалорию (+68,26 рубля).