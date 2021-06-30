Власти Башкирии заявили о желании достроить Восточный выезд из Уфы «с опережением сроков»

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Власти Башкирии заявили о желании достроить Восточный выезд из республиканской столицы Уфы «с опережением сроков». Для этого проект планируется включить в перечень приоритетных, сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров в ходе посещения площадки 29 июня.

– Мы планируем включить проект в перечень приоритетных. С нашей стороны для этого все будет подготовлено, – сказал Назаров. – С учетом удорожания материалов, которое возникло в процессе строительства, конечно, мы бы хотели поддержать подрядчика для того, чтобы они могли, удержавшись в прежних ценах, сдать объект прежнего качества, но с опережением сроков.

Напомним, проект Восточного выезда предусматривает строительство тоннеля длинной более 1,2 километра, мостового перехода через реку Уфу протяженностью свыше 2,6 км и устройство 10-километрового участка платной скоростной дороги с выходом на трассу М-5. Сдать объект планируется к 2024 году.