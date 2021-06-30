Мужчина поплыл за сланцами и утонул в реке Уфе

фото с места происшествия / УГЗ

29 июня на реке Уфе в башкирской столице произошла очередная трагедия на воде. На необорудованном пляже 35-летний мужчина поплыл за сланцами, которые унесло течением, и утонул.

– Добравшись до сланцев и взяв их в руки, [погибший] пытался вернуться обратно, но не сумел справиться с течением, – передали в Управлении гражданской защиты.

В месте, где утонул уфимец, оказался крутой свал и сильное течение. Чтобы найти тело погибшего, спасатели привлекли водолазов. Труп был обнаружен в 15 метрах от берега. В УГЗ полагают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.