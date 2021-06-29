Мэр Уфы анонсировал в городе «большой карнавал сродни бразильскому»

фото: ufacity.info

Мэр Уфы Сергей Греков рассказал, что на открытии Всемирной Фольклориады состоится «большой карнавал сродни бразильскому». Об этом он сказал во время оперативного совещания в администрации.

– 3 июля пройдет большой карнавал сродни бразильскому карнавалу, – отметил сити-менеджер. – Жители Уфы смогут увидеть это замечательное шествие, этот замечательный праздник, который останется у нас в памяти на долгие-долгие годы.

«Карнавал», о котором сказал Греков, – это парад участников Фольклориады. Состоится он не 3, а 4 июля. Костюмированное шествие пройдет от Башкирского академического театра драмы до амфитеатра конгресс-холла «Торатау». Затем участники парада – представители 140 национальностей – соберутся в один большой «Хоровод дружбы».