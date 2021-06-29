Власти Уфы назвали окончательную дату запуска движения по новому путепроводу над проспектом Салавата Юлаева

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Движение транспорта по новому путепроводу улицы Заки Валиди над проспектом Салавата Юлаева будет запущено к 15 августа. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления по строительству Константин Паппе.

– Весь комплекс работ по строительству путепровода будет завершен к 15 августа. [К этой дате мы] запустим движение по путепроводу и демонтируем [временный] светофор. Далее будет выполнена работа по реконструкции съездов, – передал чиновник.

По словам Паппе, сейчас на объекте работают 84 строителя и 15 единиц техники.

Напомним, развязку на Валиди-Юлаева начали реконструировать в начале января текущего года. Обновленный путепровод будет расширен с 4 до 6 полос и удлинен на семь метров – это позволит увеличить скорость транспортного потока.