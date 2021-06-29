В мэрии Уфы вакцинацию против COVID-19 прошли более 70% чиновников

В городской администрации от коронавируса привились 814 чиновников

В мэрии Уфы прививку против коронавируса сделали 814 чиновников – 71% от общего числа штата администрации. Об этом на оперативном совещании 29 июня сообщила управделами Альфира Бакиева.

– На муниципальных предприятиях трудятся 7,1 тысячи сотрудников. Вакцинированы три тысячи человек – 45,9% от подлежащих вакцинации. В культурных учреждениях вакцинировано 42% сотрудников, в образовательных – 44,5%, – сообщила Бакиева.

Чиновница добавила, что первым компонентом вакцины в Уфе привились почти 186 тысяч жителей. Это 31,5% от числа тех, кто подлежит иммунизации - таких в городе 588,6 тысячи человек. Полностью завершили вакцинацию 123,5 тысячи горожан (21%).