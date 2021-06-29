Сколько заработал бюджет Башкирии на продаже алкоголя в прошлом году

Башкирская казна заработала на акцизах на алкоголь 10,5 млрд рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В прошлом году башкирская казна заработала на акцизах на алкоголь 10,5 млрд рублей. Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе министерства торговли и услуг республики, это на 5,1% меньше, чем в 2019 году.

Основную часть доходов от уплаты акцизов в бюджет Башкирии составили выплаты от производителей пива – 7,3 млрд рублей. В свою очередь, доходы от акцизов на алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта свыше 9% составили 3,2 млрд рублей. В Минторге республики отметили, что именно от производителей этого вида спиртного в казну поступило значительно меньше, чем в 2019 году – падение составило 11,8%.

За пять месяцев 2021 года бюджет Башкирии пополнился акцизами на сумму 4,1 млрд рублей, что на 7,5% больше, чем за тот же период 2020 года. В том числе, производители пива внесли в башкирскую казну 2,7 млрд рублей, что на 5,6% больше, чем в прошлом году.

Что касается лицензий на торговлю спиртным, то в прошлом году на территории Башкирии ими обладали 1452 лицензиата, которые продавали алкоголь в 5561 объекте торговли. Речь идет о магазинах, барах и ресторанах. К слову, в 2021 году лицензию ни у кого из них не отобрали.