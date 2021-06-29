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Общество29 июня 2021 9:30

В 2021 году среди жителей Башкирии вырос спрос на алкоголь

Объем продаж спиртных напитков незначительно вырос в начале этого года
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Уровень продаж спиртного незначительно вырос

Уровень продаж спиртного незначительно вырос

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали «КП-Уфа» в министерстве торговли и услуг Башкирии, объем продажи спиртных напитков в республике за три первых месяца 2021 года вырос на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проще говоря, жители республики стали чаще покупать спиртное в магазинах.

Всего по данным Минторга Башкирии за 2020 года в республике было продано 4870,7 тысяч декалитров (1 декалитр = 10 литров – Ред.) алкогольной продукции всех видов. А с первых чисел января по начало апреля 2021 года в регионе через розничные сети продали уже 1149,8 тысяч декалитров спиртных напитков. Все факты продажи регистрировались через Единую государственную автоматизированную систему (ЕГАИС). Это значит, что продажи нелегального алкоголя не учитывались.