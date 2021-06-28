В Башкирии на торги выставили автомобиль премиум класса

Начальная цена за поддержанный "крузак" на аукционе превышает 4 млн рублей

В Башкирии среди лотов на торгах по продаже арестованного имущества оказалась Toyota Land Cruiser 200. Внедорожник выставили на аукцион, который пройдет 21 июля.

Начальная стоимость иномарки премиум класса 2018 года выпуска составляет 4,18 млн рублей. Новый автомобиль обойдется как минимум на 1 млн рублей дороже.

Как отмечает UfaTime.ru, в начале мая текущего года, машину уже пытались пустить с молотка за 4,9 млн рублей. Однако желающих купить ее за такую сумму не нашлось.

Помимо «крузака», 21 июля на аукционе будут представлены еще два автомобиля – Lada Largus и Nissan Juke. Ознакомиться с лотами можно на электронной площадке «РТС-Тендер».