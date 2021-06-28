В Башкирии водитель на «Ларгусе» насмерть сбил лося и погиб сам

фото: ГИБДД РБ

Утром 28 июня в Архангельском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с диким животным. По данным региональной ГИБДД, авария случилась на 46 километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк.

Водитель «Лады Ларгус» – 49-летний житель Оренбургской области – сбил лося, выскочившего на проезжую часть. После столкновения с парнокопытным автомобиль вылетел с дороги в кювет и опрокинулся.

фото: ГИБДД РБ

– В результате аварии водитель скончался при транспортировке в больницу, – передали в Госавтоинспекции Башкирии. – Животное тоже погибло.

Напомним, на прошлой неделе молодой парень на мопеде совершил наезд на корову и попал в больницу.