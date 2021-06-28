В Башкирии значительно увеличилось число семейных очагов коронавируса

В Башкирии растет число семейных очагов COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии фиксируется значительный рост числа семейных очагов коронавируса. Об этом 28 июня на оперативном совещании в местном правительстве сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак.

– У нас значительно увеличилось количество семейных очагов по коронавирусу. Еще раз нужно обратить внимание на соблюдение противоэпидемических мер. На объектах торговли проверяется масочный режим, [проводятся] профилактические мероприятия. Пока выдаем предписания, но если нас не услышат, будут административные меры, – предупредила глава Роспотребнадзора Башкирии.

По состоянию на 28 июня в Башкирии выявлено более 41 тысячи случаев COVID-19. За последние сутки инфекция была обнаружена у 133 жителей республики.