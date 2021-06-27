24-летний житель Башкирии поехал на машине в Казань и пропал без вести

фото: "ЛизаАлерт"

24-летний Николай Миронов из башкирского города Октябрьского пропал без вести после того как поехал в Казань. Молодой человек работает таксистом, и 22 июня он за рулем белой Lada Granta повез клиентов в столицу Татарстана. На следующий день он связался с женой Екатериной и сообщил, что оставил пассажиров и собирается ехать обратно в Октябрьский.

– 24 июня его телефон стал недоступен. Мы звонили в таксопарк, где он работает, нам сказали, что не будут ничего рассказывать – только полиции. В полицию мы тоже обратились, они его ищут, но пока безрезультатно. Я до сих пор даже не знаю, выехал он в итоге с Казани или нет, – рассказала Екатерина «КП-Уфа».

К поискам Николая Миронова также подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост – 192 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Во что был одет, неизвестно.

Передвигался на белой Lada Granta, госномер: Х511ОМ102.

Машина, на которой передвигался пропавший

Всем, кто видел Николая Миронова или знает о его местонахождении, нужно обратиться по номеру 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.