Власти Башкирии призвали ученых привиться от COVID-19, «потому что наука и мракобесие – несовместимые понятия»

В Башкирии ученых и студентов призывают вакцинироваться от коронавируса, чтобы стать примером для других Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин призвал ученых и студентов привиться от коронавируса и тем самым показать личный пример жителям региона, «потому что наука и мракобесие – несовместимые понятия». Об этом чиновник сказал на заседании «Час науки».

– Глава Башкирии Радий Хабиров ставит задачу привить как можно больше жителей, чтобы выработать коллективный иммунитет, защитить себя и своих близких. Как показывает практика, это самый эффективный способ защиты от коронавируса, – отметил Сидякин. – Учёные, студенты и молодёжь как раз должны показывать личный пример. Потому что наука и мракобесие – несовместимые понятия.

По словам чиновника, башкирские университеты в грядущем учебном году примут на бюджетные места более 13 тысяч первокурсников. Сидякин добавил, что вузам республики необходимо бороться за лучшие умы – в том числе и из других регионов.