Дневная температура в среднем по Башкирии не будет падать ниже 27 градусов

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на грядущие выходные, 26 и 27 июня.

В субботу, 26 июня, ночью обойдется без существенных осадков. Днем местами по региону пройдут кратковременные дожди, грозы, локально град. На фоне атмосферных явлений ожидается шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Температура ночью составит 15-20°, к обеду воздух прогреется до 28-33°.

Небольшие дожди прогнозируются в Башкирии и в воскресенье, 27 июня. Северный ветер будет слабым, максимум – умеренным. Столбики термометров покажут те же значения: 15-20° в темное время суток, 27-32° – на солнце.