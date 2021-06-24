Прямо как в Турции: на выходных в Башкирию придет жара

В последние выходные июня в республике будет очень жарко

Башкирские метеорологи рассказали, что на выходных в республике ожидается очень жаркая погода.

По информации сотрудников Башгидромета, 26 июня ночью температура воздуха будет +15,+20°, а днем она повысится до +28,+33°. Ветер переменных направлений будет слабым, а днем местами шквалистое усиление.

В воскресенье, 27 июня, синоптики прогнозируют ночью +15,+20°, а днем – +27, +32°, а также северный слабый ветер с порывами местами до умеренного.

В выходные также ожидаются и дожди. В субботу ночью обойдется без существенных осадков, а вот днем в отдельных регионах будут кратковременные дожди и грозы. А в воскресенье только случится небольшой дождь.