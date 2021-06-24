Власти Башкирии рассказали, сколько потратят на ремонт уфимского цирка

Фото: Цирк Уфа

На масштабный ремонт уфимского Госцирка, уже давно закрытого из-за аварийного состояния, выделят деньги из федеральной казны. Как рассказали «КП-Уфа» в министерстве культуры Башкирии, федеральная структура «Росгосцирк» направила в Минкульт России заявку на получение финансирования. Общая сумма, которую должны выделить на реставрацию здания в 2022-2024 годах составит 1 млрд 553 млн рублей.

Согласно проекту, на федеральные деньги в здании уфимского Госцирка отремонтируют крышу, заменят все витражи и кресла в зрительном зале, обновят полы, окна, двери, освещение и все инженерные сети. Ремонт должен завершиться в 2024 году. Здание обновленного цирка в Уфе откроют к 450-летнему юбилею города.