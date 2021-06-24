Статистика по COVID-19 в Башкирии на 24 июня: 118 заразились, 100 выздоровели и трое скончались

574 человека скончались от COVID-19 в Башкирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии с начала пандемии зафиксировано 40 544 случая коронавируса. Суточный прирост зараженных составил 118 человек. Об этом 24 июня сообщил региональный оперштаб.

После лечения от инфекции в Башкирии выписались 38 505 пациентов, 100 из них выздоровели в течение прошедших 24 часов.

Число умерших от коронавируса продолжает расти: за день он стал причиной смерти троих жителей. Всего жертвами инфекции в республике стали 574 человека.

Сейчас в Башкирии на учете состоят 1665 носителей COVID-19, большинство из них переносит заболевание дома.