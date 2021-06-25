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Общество25 июня 2021 6:30

Подростки сбежали из детского приюта в Башкирии и угнали машину

Сотрудники ГИБДД смогли найти их по горячим следам
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Подростков-угонщиков нашли сотрудники ГИБДД

Подростков-угонщиков нашли сотрудники ГИБДД

В Белорецком районе Башкирии подростки сбежали из детского приюта и угнали автомобиль местного жителя. Об этом сообщило МВД республики.

В полицию с заявлением об угоне машины обратился 53-летний мужчина из села Ахмерово. Сотрудники ГИБДД по горячим следам смогли найти злоумышленников – ими оказались воспитанники детдома. Они сбежали из соцучреждения, нашли на стоянке припаркованный авто и похитили его.

– Мальчики покинули детский приют, когда воспитательница отвлеклась на прогулке. В последующем дети были переданы сотрудникам социального приюта, – добавили в МВД.