571 человек скончался от коронавируса в Башкирии с начала пандемии

33 жителя Башкирии с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Башкирии число жертв коронавируса увеличилось до 571 человека. За сутки жертвами инфекции стали еще трое жителей. Об этом 23 июня сообщил региональный оперштаб.

С начала пандемии в республике выявлено 40 426 случаев COVID-19. Суточный прирост инфицированных составил 120 человек. Последний раз такой высокий показатель в Башкирии фиксировался еще в середине марта.

Выписались по выздоровлению от инфекции еще 119 пациентов, всего вылечились 38 205.

Прямо сейчас активными носителями COVID-19 являются 1650 жителей республики, из них 1432 лечатся дома с легким течением заболевания, оставшиеся 218 лежат в больницах: 33 в тяжелом состоянии и трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.