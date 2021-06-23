Четверть заключенных в Башкирии отбывает наказание за наркотики

В исправительных учреждениях Башкирии содержатся почти 11 тысяч заключенных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24,5% заключенных в колониях Башкирии отбывает наказание за преступления, связанные с оборотом наркотиков. Об этом на парламентских слушаниях сообщил глава регионального УФСИН Владислав Дзюба.

– Почти 50% осужденных отбывает наказание, совершенное против личности, 25% – за преступления, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 25% – за преступления против собственности, – привел статистику Дзюба.

Он добавил, что сейчас в исправительных колониях республики содержится 10 797 заключенных (в 2020 году их было 11 197). Более 80% осужденных – жители Башкирии.