Участок трассы М-7 в Башкирии будут перекрывать 23 и 24 июня

Участок трассы будут перекрывать трижды в день по полчаса

Участок трассы М-7 близ села Таймурзимо в Дюртюлинском районе Башкирии будет временно перекрываться сегодня и завтра, 23 и 24 июня. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства.

– Будет закрываться движение для всех транспортных средств в следующие интервалы: 10:00 - 10:30, 13:00 - 13:30, 16:00 - 16:30 (время местное), – передали в учреждении. – Причина: монтаж балок пролетного строения путепровода.

В период ограничений водители на автомобилях массой не более 3,5 тонн смогут воспользоваться объездным маршрутом.