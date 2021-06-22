В Башкирии растет количество вакцинировавшихся от коронавируса

В Башкирии полностью прошли вакцинацию 116660 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Башкирии растет количество людей, сделавших прививку от коронавируса. Это следует из сегодняшнего доклада начальника отдела охраны и здоровья населения мэрии Уфы Радифа Сабирова на оперативном совещании в городской администрации.

Как следует из доклада, по состоянию на 21 июня первым компонентом вакцины привились 147333 человека. На прошлой неделе, стоит отметить, привилось на 12243 человек меньше, чем на предшествующей.

Полностью прошли вакцинацию 116660 человек. Прирост к прошлой неделе составил 3365 человек.

Радиф Сабиров также сообщил, что в мэрии столицы вакцинированы 57 % сотрудников, на муниципальных предприятиях – 37,3%, в городских учреждениях культуры – 19,8%, в образовательных учреждениях – 28,4%.

Также в своем докладе Радиф Сабиров сообщил, что в Уфе начали работать новые мобильные пункты вакцинации в центре торговли и отдыха «Простор», в «Гостином дворе» и в торговом комплексе «Центральный». Прививку во всех трех пунктах можно сделать без предварительной записи.