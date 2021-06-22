Вице-мэр Уфы по экономике и инвестициям объявил об отставке

Фото: www.facebook.com

Накануне вице-мэр Уфы Николай Фадеев объявил о своей отставке. Прощальный пост с благодарностями в адрес бывших коллег замглавы городской администрации написал в своих социальных сетях. В уфимскую мэрию, где он курировал экономические вопросы, Фадеев пришел в сентябре 2019 года.

- Интересная, насыщенная и многогранная работа оставила добрый след в моей истории. В принятии решений и рутинной работе всегда оставался верным принципу «внимание к деталям во всем». Именной этого от своей команды требовал наш мэр Ульфат Мансурович (Мустафин – Ред.), - написал Николай Фадеев.

Теперь уже бывший вице-мэр поблагодарил своих коллег за работу и выразил надежду, что Уфа с гордостью отметит предстоящий 450-летний юбилей города. Напомним, празднование этого масштабного события должно состояться в 2024 году.

- Рассчитываю, что команда города подхватит и не позволит «утонуть» тем начинаниям, которые были инициированы мной, а юбилей города мы отметим с гордостью, - подчеркнул Николай Фадеев. Как написал сам экс-вице-мэр, минувший понедельник, 21 июня, был для него последним рабочим днем в городской администрации.