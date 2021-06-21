В Минздраве Башкирии прокомментировали нехватку вакцины от коронавируса

вакцина хранится в замороженном виде в Башфармации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфимцы в соцсетях массово жалуются на то, что в поликлиниках и пунктах вакцинации не хватает вакцины. Многие просидели в очереди, а потом получили отказ – вакцина кончилась.

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова объяснила, с чем связаны такие проблемы.

Оказалось, что вакцина хранится в замороженном виде в Башфармации.

- Ее все равно надо размораживать не менее часа. Такие очереди – впервые. Людям, которые сидят по 1,5-2 часа это объясняют, - заявила Кононова.

Она также отметила, что лучше записываться заранее – за неделю вперед. Планово Минздрав готов всех привить. Проблема только в Уфе, в других городах и селах все спокойно, подытожила Кононова.